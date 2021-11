Rene Zahkna: uus peatreener on väga konkreetne mees

Zahkna sõnul on uus koondise peatreener Fjodor Svoboda toonud tiimi tehnilisi teadmisi nii suusatamise kui laskmise poole pealt. Sarnaselt koondisekaaslasele Kalev Ermitsale loodab Zahkna heas hoos olla kohe hooaja esimesest MK-stardist alates.

Rene, uus peatreener koondisel ja kohe olümpiahooaeg. Mida te olete teinud teisiti ja kuidas sina selles teisiti tegemises ennast tunned?

Kui varasemalt oli iga suusatrenn nagu natuke sotsiaalne üritus, et läheme kolmekesi ringile, tuleme tiiru tagasi ja teeme oma asja, siis nüüd on nii, et igaüks sõidab eraldi. Sel juhul sa ikkagi keskendud oma tehnikale ja sul ei lähe rõhk sellele, et vestlust üleval hoida. Just sellised rahulikud, pikad treeningud. Teine asi: minule paistis silma, et ta on väga heade tehniliste teadmistega, nii laskmises kui ka suusatamise tehnilise poole pealt. Tehnikast on tal väga konkreetne nägemus, kuidas peab sõitma, kuidas käsi peab täpselt olema ja kuidas sa tasakaalu liigutad. Väga konkreetne mees.

Olümpiahooajal pannakse teistsugused eesmärgid. Kuidas sina seda vaatad, rihid sa Pekingit, tahad võtta algusest peale või kuidas?

Mina lähen algusest peale, olenemata, kas on olümpia või mitte. Ma ei ole kordagi täheldanud, et kui sa esimene MK-etapp oled väga kehv, et see peaks sulle olümpiaks mingi eelise andma. Need, kes esimesel etapil võitma hakkavad, norrakad, prantslased, need on ka olümpial poodiumil. Teistest ei saa kuskil maha jääda. Ma lähen esimesel MK-l täiega peale ja püüan kohaneda nii, et oleks ka olümpial sel hetkel vorm hea ja tervis korras

Sa ei ole väga kiire suusataja. Kas ühe suvega uue peatreeneri käe all on siin ka midagi olnud võimalik muuta?

On. Tegelikult suvised Eesti meistrivõistlused näitasid, et jaksan sõita küll, kui värskus on sees. Mis varasematel aastatel tagantjärgi silma paistis, oligi see, et ma ei ole selline tööloom. Kui mina ära väsin, siis erinevalt mõnest teisest sportlasest raugeb kiirus päris korralikult. Eelmisel aastal oli selgelt tunda, et ma läksin igale etapile peale väsinuna. Aga kuna meil polnud suurt tagalat, siis ei saanud välja ka vahetada. Nii palju, kui sel aastal kiireid trenne on tehtud, saan väga hästi meie meestega ühes tempos sõidetud.