Prantsusmaa kõrgliiga mäng jäeti fännide käitumise tõttu taas pooleli

Mäng oli kestnud peaaegu viis minutit, kui Payet' asus nurgalööki andma. Palli sättides sai ta aga veepudeliga vastu pead ja kukkus väljakule pikali. Pärast intsidenti saatis peakohtunik Ruddy Buquet meeskonnad riietusruumi ning peale pikka ootamist Marseille' mängijad enam palliplatsile tagasi ei tulnud.

Peaaegu kaks tundi pärast mängu peatamist, katkestati see ametlikult.

Lyoni tegevjuht Jean-Michel Aulas ütles, et nad saatsid Payet'le vabanduskirja ning pudeli visanud fänn peeti kohe kinni.

See ei ole sel hooajal esimene kord, kui Prantsusmaa fännid mängijaid pudelitega viskavad. Augusti lõpus said samasuguse teoga hakkama Nice'i fännid mängus Marseille'ga. Siis viskas Payet pudelid rahva sekka tagasi ning see pani fännid väljakule jooksma. Mõned fännid otsisid mängijate ja poolehoidjatega füüsilist kontakti. Rahva liikumise käigus lasti väljakule rakette ja platsile tormanud korrakaitsjad ei omanud olukorra üle mingit kontrolli, mistõttu mäng peatati.