MM-valiksarja mängus kahtlustatakse kihlveopettust

Lõuna-Aafrika Vabariigi jalgpalliliit kinnitas, et Ghana jalgpallikoondise MM-valikmängu ajal kasvas kihlvedudesse panustamine hüppeliselt.

Lõuna-Aafrika jalgpalliliidu (SAFA) presidendi Danny Jordaani sõnul oli 2022. aasta Ghana ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelises MM-valikmängus selgelt näha, et toime on pandud kilhveopettus. Ghana alistas pühapäeval otsustavas mängus Lõuna-Aafrika Vabariigi 1:0.

Võiduvärav sündis esimesel poolajal antud penaltist, kui Daniel Amartey kukkus karistusalas pärast Lõuna-Aafrika Vabariigi kaitsja Rushine De Reucki minimaalset kontakti. Ghana võitis alagrupis Lõuna-Aafrika Vabariiki rohkem löödud väravate tõttu. Omavahelise mängu võiduga pääses Ghana play-off'i.

SAFA esitas 17. novembril rahvusvahelisele jalgpalliliidule FIFA-le kaebuse, kes teatas, et protest antakse edasi distsiplinaarkomiteele uurimiseks. SAFA protest sisaldas süüdistusi mängude kokkuleppimise ja manipuleerimise ning korruptsiooni ja altkäemaksu andmise kohta.

"Kuidas on see võimalik, et vahetult enne suurt mängu kasvab hüppeliselt kihlvedude tegemise arv ja inimesed kõik panustavad? Nad teadsid, millal panustada," sõnas Jordaan.

Endine Lõuna-Aafrika kohtunik Ace Ncobo koostas matši kohta põhjaliku aruande, mida SAFA kasutas protesti sisse andmisel. Ncobo ütles, et tõi mängust välja 71 suuremat intsidenti, mille puhul ta usub, et kohtunik, kas ei reageerinud või tegi valeotsuse.

Senegalist pärit kohtunikebrigaad, mida juhtis peakohtunik Maguette N'Diaye, ei ole juhtumit kommenteerinud, sest FIFA reeglite kohaselt ei tohi kohtunikud oma otsuseid kommenteerida.

Ghana jalgpalliliit on kõik süüdistused tagasi lükanud .