Hiiumaal avati uus spordikeskus

Hiiumaa spordikeskuse kõrval õues on kunstmuruga jalgpalliväljak, korvpalli- ja võrkpalliplatsid, skatepark ja mänguväljak. Kolmekorruselises hoones endas on aga kergejõustikuala, täismõõtmetes korvpalliväljak, kolme väljakuga tennisehall, jõusaal, noortekeskus, helistuudio ja hostel.

"Muidugi väga oluline on see, et meil on hostel, läbi mille saame korraldada siin spordilaagreid ja see on vast selle maja kõige tähtsam osa. Me ikka ootame ja loodame, et meile tulevad inimesed siia laagrisse," rääkis Hiiumaa spordikeskuse juht Martin Lauri.

Üle üheksa miljoni euro maksma läinud spordikeskus on kõige kallim Hiiumaal ehitatud avalik hoone ning loodetakse, et paremad tingimused innustavad järgmise põlvkonna sportlasi

"Täna [reede - toim.] õhtul on siin Kalev/Cramo mäng, mis on selge kvaliteedi märk hoone osas. See näitab, et sellise tasemega tiim saab siin mängida. Õues on täismõõtmetes jalgpalliväljak, mis annab kohalikele võimaluse jalgpalli aastaringselt harrastada ja siin liigamänge mängida nii, et ma arvan, et noored, kes saarel sporti teevad, nende väljund ja selline motivatsioon, perspektiiv, kuhu pürgida, on nüüd kindlasti suurem," ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.

Hiiumaa spordikeskuse projekteeris arhitektuuribüroo Molumba.