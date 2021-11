Tšehhi miljardär ostis Inglismaa kõrgliigaklubis osaluse

Kolmapäeval teatas West Ham United pressiteate vahendusel, et Tšehhi miljardäri Daniel Kretinsky investeerimisgrupp 1890s Holdings ostis klubist 27-protsendilise osaluse. Kretinsky ja tema äripartner Pavel Horsky said ka West Hami klubi nõukogu liikmeteks.

"Mul on äärmiselt hea meel, et tehing sai edukalt tehtud. Olen jalgpalli suhtes äärmiselt kirglik. Hindan West Hami märkimisväärset ajalugu ja traditsiooni ning samuti klubi lojaalseid ja kirglikke toetajaid," kommenteeris Kretinsky West Hami pressiteate vahendusel.

"Klubi areng viimastel aastatel on olnud kõigile näha ja mul on hea meel sellest osa saada. Arvan, et meid ootab ees väga põnev tulevik," lisas Kretinsky.

Kretinsky on Tšehhi tippklubi Praha Sparta omanik ning talle kuulub ka EPH, mis on Kesk-Euroopa suurim energiagrupp. Kretinsky varanduse väärtuseks hinnatakse 4 miljardi euro suuruseks.

Pühapäeval alistas West Ham Liverpooli 3:2 ning hoiab 11. mängu järel liigatabelis kolmandat kohta. Vahe esikohal oleva Londoni Chelsea'iga on kolm punkti.