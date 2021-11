Naiste jalgpalli meistriliigas selgub tiitlivõitja

Naiste meistriliiga viimase vooru kõige põnevam kohtumine on Tallinna FC Flora ja Saku Sportingu vahel. Kohtumisest selgub, kes kroonitakse sel aastal Meistriliiga võitjaks.

Florat ja Sportingut lahutab enne otsustavat mängu tabelis vaid üks punkt. Flora on hooaja jooksul kogunud 64 punkti, Sportingul on 63 punkti. Liigas on Flora Sportingu vastu võtnud kaks võitu, kui kohtumised on lõppenud Flora 4:0 ja 4:1 paremusega.

Viimases omavahelises kohtumises õnnestus Sportingul esmakordselt Flora alistada, kui koduväljakul teeniti 1:0 võit. Korra on teineteiselt mõõtu võetud ka karikavõistluste veerandfinaalis, kui Flora sai kirja 3:1 võidu.

"Tiitli retsept - üks väljak, kuhjaga sööte, ohtralt avanemisi, piisavalt toetusnurki, kamaluga standardeid ning paras hulk abivalmidust ja enesekindlust. Segame kõik koostisosad laupäeval oskuslikult kokku eesmärgiga pidulauast osa saada," kommenteeris mängu eel Flora abitreener Magnus Rosen.

"Tulemas on selle hooaja olulisim mäng. Läheme mängima distsiplineeritult ning kindlalt nii kaitses kui ka rünnakul, mis on selle mängu puhul võtmekohaks. Tahame näidata ilusat jalgpalli ja lõpetada hooaeg positiivse emotsiooniga. Ootame kaasaelajaid staadionile," rääkis Flora keskkaitsja Siret Räämet.

"Vägev, et oleme suutnud viia niivõrd tulise ja elevust tekitava mängu hooaja kõige viimaseks. Võime terve tiimiga endi üle väga uhked olla! Nüüd ei jää enam muud üle, kui kohale minna, 110% anda ja positiivse tundega hooajale punkt panna," sõnas Saku Sportingu kapten Grete Daut.

Otsustav kohtumine Flora ja Sportingu vahel peetakse laupäeval Sportland Arenal. Kohtumine algab kell 16.00 ning mängu on võimalik otsepildis jälgida Soccerneti vahendusel.

Teises esineliku naiskondade vastasseisus võõrustab Pärnu JK Vaprus suvepealinnas JK Tallinna Kalevit. Mõlema naiskonna jaoks on lõplik koht tabelis juba selgunud, kui Kalev teenib sel aastal pronksmedalid ja Vaprus lõpetab teist aastat järjest neljanda kohaga.

Omavaheliste kohtumiste punktid liigas on seni noppinud Kalev, kui Vaprus on alistatud tulemustega 3:2, 1:0 ja 2:1. Karikavõistluste poolfinaalis sai seevastu 3:1 võidu Vaprus. Viimane mäng peetakse Pärnu kunstmurustaadionil algusega kell 14.00.

Viimase vooru kolmas kohtumine toimub Viljandi kunstmuruväljakul, kus kell 14.00 panevad palli mängu JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN ning Põlva FC Lootos. Tabeli teise poole võistkondade saatus on samuti selgunud, kui Lootos on endale kindlustanud viienda koha ning neist seitsme punkti kaugusele jääv ühendnaiskond lõpetab kuuendal positsioonil.

Omavahelistes mängudes on mõlemad võidurõõmu tundnud, kui ühendnaiskond on kirja saanud 2:0 ja 3:2 võidud ning Lootos on korra vastase alistanud tulemusega 3:1.

Meistriliiga hooaeg on juba lõppenud Tartu JK Tammeka ja Lasnamäe FC Ajaxi jaoks, kes lõpetasid liigatabelis vastavalt seitsmendal ja kaheksandal kohal.