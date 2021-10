Lasnamäe Ajax diskvalifitseeriti naiste meistriliigast

Vastavalt 2021. aasta Eesti naiste meistrivõistluste juhendi punktis 60.3. sätestatule diskvalifitseeritakse ühe hooaja jooksul kaks loobumiskaotust andnud võistkond, vahendab Soccernet.ee.

Lasnamäe Ajax andis esimese loobumiskaotuse 21. augustil, kui kolm punkti kingiti Tallinna Kalevile, ning teise laupäeval, 9. oktoobril, kui punktid kirjutati JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi Ühendnaiskonna kontole. Sellega kaasnes ühtlasi diskvalifitseerimine naiste meistriliigast.

Ajaxi mängija Sarah Brigitta Praun tõdes Soccernet.ee-le, et mingit suurt põhjust loobumiskaotuste tagant otsida ei maksa. "Ega siin mingit sügavat põhjust polegi, mõlema loobumiskaotuse põhjuseks oli see, et me ei saanud koosseisu kokku," lausus ta. "Terve hooaja vältel on sellega probleeme olnud ja nüüd sai saatuslikuks."