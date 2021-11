MLB finaalseeria võitis 26-aastase vaheaja järel Atlanta Braves

Atlanta Braves alistas maailma tugevaima pesapalliliiga MLB finaalseerias Houston Astrosi 4:2. See on nende esimene võit pärast 1995. aastat.

Teisipäevases nelja võiduni mängitud finaalseeria viimases kohtumises võideti Astrosi 7:0. Hooaja jooksul oldi paremad ka Milwaukee Brewersist ja valitsevast meistrist Los Angeles Dodgersist. Huston Astros jõudis finaali kolmandat korda viimase viie aasta jooksul.

See on Atlanta Bravesi teine meistritiitel pärast seda, kui meeskond 1966. aastal Milwaukeest Atlantasse kolis. Bravesi mänedžer Brian Snitker, kes on klubi eesotsas olnud 45 aastat, ütles, et võit näitas meeskonna vastupidavust.