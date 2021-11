Ibrahimovic liitub taas Rootsi koondisega

AC Milani ründaja Zlatan Ibrahimovic on pärast vigastusest taastumist nimetatud Rootsi koondisesse. Rootsil on võõrsil mängida veel kaks MM-valikmängu Gruusia ja Hispaaniaga.

40-aastane Ibrahimovic on viimases kolmes Serie A kohtumises löönud kaks väravat. Põlvevigastuse tõttu tuli tal eemale jääda 2020. aasta EM-ist ning kuigi ta oli nimetatud ka eelmisesse koondisesse, ei olnud ta piisavalt taastunud.

Rootsi hoiab hetkel 15 punktiga B-alagrupi esimest kohta, edestades kahe punktiga Hispaaniat. Grupi võitjad kvalifitseeruvad otse Kataris toimuvale finaalturniirile.

"Mul on tema osas suured ootused ja loodan, et ta saab oma panuse anda," ütles Rootsi koondise peatreener Janne Andersson. "Oleme palju suhelnud ja ta soovib väga koondisega liituda. Meie jaoks on see muidugi positiivne, et me saame sellises olukorras omale juurde nii hea mängija."

Rootslased kohtuvad 11. novembril Batumis Gruusiaga ning kolm päeva hiljem Sevillas Hispaaniaga.