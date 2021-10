Peatati jalgpalli esiliiga ja madalamate liigade võistlused

Meeste ja naiste esiliiga ning meeste madalamate liigade võistlused on alates esmaspäevast peatatud. Jalgpalliliidu juhatus arutab meistrivõistlustega seonduvat nädala lõpus toimuval erakorralisel koosolekul.

Vabariigi valitsuse otsusega on alates esmaspäevast lubatud treenimine ja võistlemine ainult neile täiskasvanud (18-aastased ja vanemad) jalgpalluritele, kes on koroonaviiruse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud või on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud. Erand tehti täies koosseisus meistrisarjadele (Premium liiga, naiste meistriliiga, Coolbet saaliliiga) ning lisaks kõigile teistele lepingulistele mängijatele ja treeneritele riskianalüüsi ja sellest lähtuvate tegevuste alusel, näiteks testimine. Samuti kehtib erand koondistele.

"Uus kord paneb täiskasvanute võistlustel esiliigas ja madalamal tasemel mängivad võistkonnad sportlikult ebavõrdsesse seisu ja meil ei ole selles olukorras võimalik tagada ausa mängu põhimõtete järgimist," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Seetõttu peatati alates esmaspäevast, 25. oktoobrist kõik täiskasvanute võistlused, välja arvatud Premium liiga, naiste meistriliiga ja Coolbet saaliliiga. Samuti jätkatakse naiste rahvaliigaga, kus kõik poolfinalistid on nõus ja võimelised jätkama, ning meeste Coolbet rahvaliiga A-tasandiga, kus kõik veerandfinalistid on nõus ja võimelised jätkama. Meeste Coolbet rahvaliiga B-tasandil ei olnud paraku võimalik mänge jätkata.

Noorte meistrivõistlused jätkuvad täies mahus, sealhulgas U-19 eliitliiga, kus kõik osalejad on nõus ja võimelised edasi mängima.

Nendes liigades, kus mängud jätkuvad, peavad riiklikest reeglitest tulenevalt kõik pealtvaatajad olema kas koroonaviiruse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud või koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud. Pealtvaatajad negatiivse testi või kiirtesti tulemusega enam staadionile ei pääse.