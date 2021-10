Premium liigas mängitakse viimase ringi kohtumised

Premium liiga on jõudmas lõpusirgele. Liigatabel on poolitatud ning viimaste kohtumistega selgub nii tänavune meister kui ka meeskond, kes langeb liigast..

Vooru esimene kohtumine peetakse laupäeval, 30. oktoobril, kui liigatabelis kolmandla kohal olev Paide Linnameeskond võõrustab viiendal positsioonil paiknevat Tallinna JK Legioni. Kuigi meeskonnad pole oma ambitsiooni sel hooajal realiseerinud, siis on matemaatiliselt mõlemal klubil endiselt võimalus tabelis koha võrra kõrgemale kerkida.

Selle hooaja omavahelised mängud on kujunenud tasavägiseks. Esimeses vastasseisus lepiti viiki ning kahel korral sai Paide võidupunktid kirja üheväravalise eduga. Paide linnastaadionil kõlab avavile kell 13.00, otsepilti vahendab Soccernet.ee.

Laupäeva teises kohtumises lähevad vastamisi Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tulevik. Mõlemad meeskonnad paiknevad liigatabeli alumises pooles, mis tähendab, et hooaja lõpuni on neil jäänud veel vaid kolm kohtumist. Eriti kaalukad punktid on seega mängus Vapruse jaoks, kes on hetkel 15 punktiga viimasel kohal ning jääb üleminekumängudele pääsu tagavast eelviimasest reast maha nelja punktiga.

Esimeses omavahelises vastasseisus leppisid meeskonnad väravateta viiki ning seejärel on Tulevik kirja saanud 3:1 ja 1:0 võidud. Kohtumine Pärnu Rannastaadionil algab kell 16.00, otsepilti vahendab Soccernet.

Laupäeva viimane vastasseis peetakse Tartus, kus sealne JK Tammeka võõrustab FC Kuressaaret. Tammeka vajab sellest vastasseisust kindlaid võidupunkte, et kindlustada oma kohta üleminekumängudel.

Sel hooajal on meeskonnad omavahel kohtunud neljal korral ning võidud on jagunenud pooleks. Laupäevase vastasseisu avavile kõlab Tartu Tamme staadionil kell 19.00, otsepilti vahendab Soccernet.ee.

Pühapäevase mängupäeva avab JK Narva Transi ja Tallinna FC Flora vastasseis. Trans pääses tabeli poolitamisel viimasena ülemisse kuuikusse ning saabuval kodumängul soovitakse kindlasti end tõestada. Floral eksimisruumi enam ei ole – kui tahetakse oma meistritiitlit kaitsta ja seejuures konkurentide eksimustele mitte lootma jääda, tuleb kõikides eesootavates mängudes oma paremus maksma panna.

Selle hooaja neli omavahelist vastasseisu on kujunenud üsna ühepoolseks: Floral on kirjas vaid võidud, väravate vahe on 14:3. Narva Kalev-Fama staadionil algab kohtumine kell 13.00, otsepilti vahendab Soccernet.ee.

Pühapäeval lähevad vastamisi liigatabelis neljandal kohal olev Nõmme Kalju FC ja liigatabeli liider Tallinna FCI Levadia. Levadia on Premium liiga tabelit juhtinud alates maikuust, ent võimsat minekut tuleb hoida lõpuni välja, sest tiitlit ajab taga ka mullune meister Flora.

Omavahelises kolmes liigamängus on maksimaalsed punktid kirja saanud Levadia. Kui juulikuus võeti kindel 4:1 võit, siis esimeses ja viimases omavahelises mängus kindlustati võidupunktid napi üheväravalise eduga. Põnevuskohtumine peetakse Sportland Arenal algusega kell 15.00 ning kohtumist on võimalik jälgida ETV2 vahendusel.