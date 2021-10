Ibrahimovic skooris võidumängus nii Milani kui ka Bologna eest

Milan läks kohtumist Rafael Leao väravast 1:0 juhtima. 35. minutil suurendas suurklubi edu Davide Calabria ning poolajale läks Milan 2:0 eduseisus.

Teise poolaja alguses lõi oma karjääri esimese omavärava Zlatan Ibrahimovic ja kolm minutit hiljem viigistas kohtumise Bologna ründaja Musa Burrow.

Zlatan Ibrahimovic gives 10 man Bologna a lifeline with an own goal pic.twitter.com/lDoB3Matxo