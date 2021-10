Itaalia jalgpalliliit ähvardab rassistlikke fänne eluaegse keeluga

Itaalia jalgpalliliidu presidendi Gabriele Gravina sõnul on alaliit valmis rassistlikult käituvatele fännidele andma eluaegse staadionikeelu.

Käesolevat Serie A hooaja algust on saatnud mitmed rassistlikud vahejuhtumid, enda sõnul on ohvriteks langenud nii Napoli kaitsja Kalidou Koulibaly kui AC Milani mängijad Mike Maignan, Tiemoue Bakayoko ja Franck Kessie.

"Üritame laialt vastutuselt - karistades suurt osa staadionist - liikuda individuaalse vastutuseni," selgitas Gravina Italia 1-le. "Meie kasutuses on tehnoloogia, mille abil saame tuvastada individuaalsed rikkujad, nad staadionilt välja heita ja enam mitte kunagi tagasi lubada."

Lisaks käis Gravina välja, et tahab näha Itaaliat 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võõrustajana. "Loodan, et see unistus täitub kogu Itaalia jalgpalli hüvanguks," sõnas ta.

Euroopa jalgpalliliit UEFA teatas eelmisel nädalal, et alaliitudel on oma kandidatuurist teada andmiseks aega märtsini, valikud tehakse 5. aprillil ning 2028. aasta EM-i korraldajariik tehakse teatavaks 2023. aasta septembris.