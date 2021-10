Bayerni mängumehe vaktsineerimatus tekitab küsimusi

Müncheni Bayerni poolkaitsja Joshua Kimmich on Saksamaal WeKickCorona kampaania üks eestvedajatest, ent laupäeval tunnistas mängija, et ta pole vaktsineeritud ja lähiajal ei kavatse ta vaktsiini saada.

Joshua Kimmich on koos meeskonnakaaslase Leon Goretzkaga üks WeKickCorona kampaania eestvedajatest. Heategevusliku kampaania eesmärk on koguda raha koroonakriisi tõttu kannatanud inimeste toetuseks. Kogutud rahaga aidatakse inimestel osta toitu, leida eluase või pakkuda meditsiinilist abi.

WeKickCorona kampaaniaga on Saksamaal kogutud juba üle viie miljoni euro ning Kimmich on varasemalt esinenud kampaania ühe peamise kõneisikuna.

Reedel avaldas Saksamaa väljaanne Bild, et viis Müncheni Bayerni mängijat ei ole vaktsineeritud. Laupäeval kinnitas Joshua Kimmich, et tema on üks mängijatest, kes pole lasknud ennast vaktsineerida.

"Mina ei ole vaktsineeritud. Põhjus on selles, et ma ei ole kindel, milline on vaktsiini pikaajaline mõju. Muidugi ma olen teadlik, milline vastutus on minu õlgadel. Ma jälgin kõiki meile seatud nõudeid ja teen iga kahe-kolme päeva tagant koroonateste," rääkis Kimmich Bayerni laupäevase mängu järel Sky Germany vahendusel.

"Kõigil peaks olema võimalus otsustada, kas nad soovivad vaktsineerida, aga kindlasti ma ei ole koroonaeitaja," lisas Kimmich. Mängija täpsustas, et ta tõenäoliselt kavatseb ennast tulevikus vaktsineerida, ent ei osanud öelda, millal ta seda teeb. Samuti lisas Kimmich, et ta ei usu, et tema tegevus WeKickCorona kampaaniaga on vastuolus isikliku sooviga ennast mitte vaktsineerida.

Endise Müncheni Bayerni ja Liverpooli poolkaitsja Didi Hamanni sõnul võib Kimmich oma käitumisega rohkem halba teha, kui ta arvata oskab. "Kui vaktsineerimata mängija annab positiivse testi tulemuse, siis see võib mõjutada tervet meeskonda. Näiteks võib tekkida olukord, kus pool meeskonda ei saa vaktsineerimata mängija tõttu kohtumist mängida."

"Veel suurem probleem on selles, et väga paljud staadionid Saksamaal nõuavad vaktsineeritust. Fännid, kes tahavad mängu staadionil vaadata, peavad olema vaktsineeritud. Aga väljakul võib olla 20 mängijat, kes pole vaktsiini saanud. Jalgpall võib niimoodi kaotada oma tõsiseltvõetavust," lisas Hamann.

Müncheni Bayern alistas laupäevases Bundesliga kohtumises Hoffenheimi 4:0.