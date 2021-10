Real Sociedad tõusis Hispaania kõrgliiga liidriks

Real Sociedad mängis terve teise poolaja arvulises vähemuses, kuna 45. minutil sai vasakkaitsja Aihen Munoz teise kollase kaardi. Kohtumise ainus värav sündis 90. minutil, kui värava lõi vahetusest sekkunud Julen Lobete.

Võiduga tõusis Real Sociedad La Liga tabelis esikohale. Klubi on üheksa mänguga kogunud 20 punkti ning lähimad konkurendid, Madridi Real ja Madridi Atletico, on kolme punkti kaugusel. Mõlemad klubid on mänginud Real Sociedadist ühe kohtumise vähem.

Pühapäeva õhtul mängivad tuntumatest klubidest omavahel Barcelona ja Valencia, Sevilla kohtub RC Celtaga ning möödunud hooajal UEFA Euroopa liiga võitnud Villareal võõrustab Osasuna meeskonda.

Teises laupäeval peetud La Liga kohtumises mängisid Levante ja Getafe 0:0 viiki.