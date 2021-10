Lazio alistas tiitlikaitsja, Milan tõusis liigatabelis esimeseks

Itaalia jalgpalli Serie A-s mängiti laupäeval kaheksanda vooru kohtumised.

Lazio võitis koduväljakul 3:1 tulemusega Interit. Tiitlikaitsja läks kohtumist 12. minutil juhtima, kui Interi kasuks realiseeris penalti Ivan Perisic.

Lazio viigivärav sündis tänu Itaalia koondislasele Ciro Immobilele, kes 64. minutil realiseeris penalti. 81. minutil läks Lazio kohtumist juhtima Felipe Andersoni väravast. Teise poolaja lisaminutitel suurendas Lazio eduseisu Sergej Milinkovic-Savic, kes suunas peaga karistuslöögist tulnud palli Handanovici selja taha.

Laziole tegi võidu magusamaks asjaolu, et Interi peatreener on käesolevast hooajast Simone Inzaghi, kes aastatel 2016 kuni 2021 juhendas Laziot. Inzaghi liitus Interiga möödunud suvel kui ilmnes, et Antonio Conte ei jätka Interi peatreenerina.

Võiduga tõusis Lazio Serie A tabelis viiendale kohale, Inter hoiab liigatabelis kolmandat kohta.

Milan tuli teisel poolajal välja kaheväravalisest kaotusseisust ja alistas koduväljakul Hellas Verona 3:2.

Hellas läks kohtumist 7. minutil juhtima, värava autoriks oli Gianluca Caprari. 24. minutil suurendas Hellase eduseisu Antonin Barak, kes edukalt realiseeris penalti ning Hellas läks poolajale 2:0 eduseisul.

59. minutil lõi Milani esimese värava Olivier Giroud, kes oskuslikult suunas palli peaga väravasse. 76. minutil viigistas seisu Milani poolkaitsja Franck Kessie, kes realiseeris penalti.

Milani võiduvärav sündis kõigest kaks minutit hiljem kui Hellase kaitsja Koray Günter lõi tsenderdusest tulnud palli otse oma väravasse. Milan võitis kohtumise 3:2 ja tõusis liigatabelis esimesele kohale.

Seni esikohta hoidnud Napoli kohtub pühapäeval Torinoga.

Tulemused:

Lazio - Inter 3:1

Milan - Hellas Verona 3:2

Spezia - Salernitana 2:1