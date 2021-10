Treener Mäe finaali jõudmisest: võit tuli tänu kogemusele

Esimesel päeval alistas Mäe eelringis kõigepealt Ukraina maadleja Anastassija Osniatš Šustova, veerandfinaalis oli parem Mongoolia esindajast Zagardulam Naigalsurenist ning poolfinaalis tuli võit Kõrgõsztani maadleja Aiperi Medet Kyzy üle.

"Epp näitas väga kindlat maadlus, esimesed kaks vastast võitis ta oma üleolekuga. Poolfinaali vastane oli juba tuntud Kyzy, kellega ta on sel aastal paar korda maadelnud. Kõik matšid on olnud tasavägised ja väikse punkti skooriga, nagu tänagi. Kahjuks eelviimase võtte keeras Kyzy endale, aga 24 sekundit enne lõppu tegi Epp ja hoidis ära," ütles Raska.

Mäe jäi poolfinaalis 1:3 kaotusseisu, aga sai mõni sekund enne lõppu kätte viigi. Kuna Mäe sai punkte viimasena, siis ta võitis matši. "Kindlasti on see kogemus. Nüüd on ta läbi nende kogemuste võitnud ja käänanud enda poole need matšid. Ta on tugev võitleja ja seal ei ole alla andmist. Ta teab, mida teeb. Maadlus on suur sport ja viimasel sekundil võib ükskõik mida juhtuda. Vastane hakkas seisu hoidma ja temale sai see saatuslikus. Kogemused on nii suured, sest Epp on varem kaotanud ja nendest õppinud," rääkis Raska. "Eks ikka on närvipinge sees nii sportlasel kui ka treeneril. Olen enesekindel ja usun, et ta on võimeline võitma ja sportlane ise ka usub, et ta on selleks võimeline."

Poolfinaali vastane Kyzy oli Tokyo olümpiamängudel viies. "Kyszy on tugev vastane ja maadles Tokyos selle ameeriklasega, kellega Epp homme kokku läheb. Eelringi vastast ukrainlannat ei saanud ka ala hinnata, sest see karistab kohe ära."

Tokyo olümpiamängudel pidi Mäe veerandfinaalis tunnistama jaapanlanna Hiroe Minagawa paremust. "Kindlasti olümpial olid suured ootused ja me teadsime, mida me lähme sinna tegema. Teadsime, et kaks kuud pärast olümpiat tuleb MM. Väike puhkus ja hoidsime seda vormi, mis oli ja natuke ka parandasime. Ta oli hästi tubli, et suutis vaimselt end motiveerida ja igapäev teha trenni ning siis siin ennast realiseerida. Kolm tiitlivõistlust aastas on palju ning see on seitsmes start. Üks matš on veel ees."

Finaalis läheb Mäe kokku ameeriklase Adeline Maria Grayga, kellega on varasemalt mitmeid kordi maadelnud. "Epu stiil on natukene muutunud, nad on maadelnud aastaid tagasi. Epp on oma stiili ja taktikat muutnud ning füüsiliselt saanud tugevamaks. Greyl on suured pinged, sest ta on viiekordne maailmameister ja homme tahab tulla kuuendat korda. See oleks Ameerika ajaloos esimest korda," lisas Raska.

Finaal peetakse kolmapäeva õhtul.