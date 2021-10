Epp Mäe: ettevalmistus MM-iks on olnud piisavalt hea

"Kuigi ühtegi võistlust pole pärast Tokyo olümpiamänge teinud, peamiselt põlve pärast, siis arvan, et ettevalmistus MM-iks on olnud piisav," märkis Mäe.

"Tavaliselt ei ole MM-i ja olümpiat samal aastal, aga nüüd on kolm tiitlivõistlust ühel aastal. See on rohkem kui muidu ja kindlasti on see nõudnud minult ettevalmistuse suhtes lisapingutust," lisas Mäe.

"Ma ei ole kindlasti ainukene, kes sellise tundega läheb. Väga paljud sportlased, kes Tokyo olümpiamängudel osalesid tulevad ka MM-ile ja eks näeme, kuidas keegi on oma vormi suutnud ajastada," tõdes Mäe.