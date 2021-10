Watfordi uueks peatreeneriks saab tuntud itaallane

Munozest sai Watfordi peatreener 2020. aasta detsembris ning ta aitas klubil tõusta tagasi Premier League'i. Laupäeval peetud Premier League'i kohtumise kaotas Watford 0:1 tulemusega Leeds Unitedile. Pärast kohtumist otsustas Watford Munoziga lepingu lõpetada.

Uueks Watfordi peatreeneriks saab 69-aastane Claudio Ranieri, kes 2015/16 hooajal aitas Leicester City'il võita Premier League'i tiitli.

Ranieri vallandati Leicester City poolt 2017. aasta veebruaris ning pärast seda on kogenud itaallane juhendanud Prantsusmaa klubi Nantes'i, Inglismaa klubi Fulhami ja Itaalia klubisid Romat ja Sampdoriat.

Watfordi järgmine kohtumine leiab aset 16. oktoobril, kui Premier League'i kohtumises minnakse vastamisi Liverpooliga.

Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club's new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio!