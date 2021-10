Horse Show toimub raskuste kiuste

Eelmisel aastal jäi Horse Show Covidi tõttu ära - see oleks pidanud siis toimuma 18. korda. Kuid sel aastal õnnestus üritus siiski teoks teha, tõsi, raskustega.

"Lisaks Covidi piirangutele on meil ka hobustele oma nõudmised, et nad üldse saaksid tulla siia võistlema. Hobustel on oma haigus, herpesviirus, mis on sellel aastal rünnanud hobumaailma ja palju häid hobuseid on isegi surnud," lausus ratsaspordiliidu peasekretär Riina Pill ERR-ile.

"Nii et selles mõttes on olnud tõeliselt raske seda korraldada, aga õnneks on mul juba 18 aastat selja taga väga äge tiim, kõigil oli suur tahtmine see ära teha ja me ikkagi otsustasime teha. Nüüd oleme juba alustanud ja loodame, et lõppeb ka hästi."

See ei tähenda aga mingisugust hinnaalandust võistluste tasemes, kohal on tippsportlased üheksast riigist. Meie enda tippude kõrval võistlevad kaasa kaheksa riigi sportlased, nende seast ka eksootiline külaline Saudi Araabiast.

"Näiteks Saudi Araabia esindaja on päris tugev meil siin ja kindlasti ütleb sõna sekka grand prix' sõidus," lausus Pill. "Hobuste arvu poolest on meil seekord rekord - meil on siin 180 hobust võistlemas ja sportlastel samamoodi on nälg suur. Ja meie regiooni kohta on tase igal juhul päris hea. Me näeme ägedat võistlust, see on kindel."

Laupäeval toimub koolisõidu maailmakarika etapi muusikaline vabakava ja pühapäeval peetakse maailmakarika etapp takistussõidus.