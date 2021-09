Rooma derbi võitis Lazio, Napoli jätkab Itaalia liiga liidrina

Pühapäeval kohtusid Itaalia Serie A-s kaks Rooma suurklubi AS Roma ja Lazio. Tasavägise kohtumise võitis Maurizio Sarri juhendatav Lazio, kes alistas Roma tulemusega 3:2.

Lazio läks kiirelt kohtumist 2:0 juhtima. 10. minutil avas skoori Lazio poolkaitsja Sergej Milinkovic-Savic, 19. minutil suurendas Lazio eduseisu endine Roma ääreründaja Pedro. Esimese poolaja lõpus lõi Roma ühe värava tagasi, kui nurgalöögist tulnud palli suunas peaga Lazio väravasse Roger Ibanez.

Teisel poolajal kasvastas Lazio eduseisu Felipe Anderson, kelle 63. minuti väravast läks Lazio 3:1 juhtima. 69. minutil realiseeris Roma kasuks penalti Jordan Veretout, ent sellest Romale ei piisanud ning Lazio alistas linnarivaali Roma tulemusega 3:2.

Serie A-s jätkab täiseduga Napoli, kes pühapäeval alistas Ragnar Klavani endise koduklubi Cagliari skooriga 2:0. Napoli eest lõid väravad Victor Osimhen ja meeskonna kapten Lorenzo Insigne.

Fiorentina alistas 1:0 tulemusega Udinese ja tõusis liigatabelis viiendale kohale. Kohtumise ainsa värava lõi 16. minutil Dusan Vlahovic.

Serie A liider on 18 punktiga Napoli. Teisel kohal on 16 punktiga AC Milan ja kolmas on tiitlikaitsja Inter, kes on kogunud 14 punkti.

Tulemused:

Lazio - AS Roma 3:2

Napoli - Cagliari 2:0

Fiorentina - Udinese 1:0

Empoli - Bologna 4:2

Sassulo - Salernitana 1:0

Juventus - Sampdoria 3:2