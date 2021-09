Mattias Käit: kindlasti tuleb tähelepanu pöörata Gareth Bale'ile

Pärast neljapäeval valikmängus teenitud kaotust Belgialt, tuli pühapäevases maavõistluses Põhja-Iirimaaga taas valusa kaotusega leppida. Kuid mängupilt oli juba parem ja neist kohtumistest loodetakse õppetunnid homme Walesi vastu platsile kaasa võtta.

"Esimesest mängust kindlasti kõige suurem probleem, et lasime viis väravat. Kindlasti seda ei tohi homme lubada," lausus Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit ERR-ile.

"Kuigi Põhja-Iirimaa vastu mängisime hästi ka kaitses ja Põhja-Iirimaal väga variante ei olnud, kuigi see üks supervärav, mis nad lõid, aga Walesi vastu mängus tuleb parandada meie ründemängu. Kindlasti need on kaks aspekti, mis meil homme tuleb paremaks saada."

Wales alistas pühapäeval kaotusseisust Valgevene 3:2, kõik kolm waleslaste väravat lõi Gareth Bale. "Walesis tuleb kindlasti tähelepanu pöörata staarmängijale Gareth Bale'ile, palju käib mäng läbi tema," kommenteeris Käit.

"Kindlasti on nad väga füüsilised, kiire jalgpalliga, eks me saime seda ka natukene tunnetada Põhja-Iirimaa vastu. Võib tulla üpris samasugune mäng ja nagu ma enne ütlesin, tuleb kindlasti valmis olla paremaks kaitsetööks, et saada homme võit kätte."

Walesi-Eesti MM-valikmäng on otsepildis ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali eetris, algusega kell 21.30.