Kolmapäevast Walesi ja Eesti valikmängu vilistab prantslane

Mängu peakohtunik on Ruddy Buquet, kes on FIFA kategooria kohtunik alates 2011. aastast ning on lisaks kodusele Ligue 1-le varasemalt vilistanud ka EM-i ja MM-i valikturniiridel ning eurosarjades. Teda assisteerivad äärtel Guillaume Debart ja Hicham Zakrani. Mängu neljas kohtunik on Amaury Delerue, videokohtunikena on ametis Benoit Millot ja Eric Wattellier.

Walesi ja Eesti kohtumine peetakse Cardiff City staadionil kolmapäeval, 8. septembril. Kohtumise avavile kõlab Eesti aja järgi kell 21.45, ETV2 stuudios alustatakse otseülekandega 15 minutit varem.