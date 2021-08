Orienteerumise sprinditeates tuli Eesti meistriks Võru võistkond

Võistlusmaastikuks oli haruldase võimalusena üks tüüpiline Saaremaa sumbküla, kus arvukad kiviaiad moodustavad omapärase võrgustiku ning kus külaelanike õued olid võistlejatele avatud. Tegemist oli üksmeelse koostööga võistluste korraldajate ja külakogukonna vahel.

Võistluste käigus käis esikoht korduvalt käest-kätte, teatevahetustes olid liidriks SK Tammed, OK Võru ja OK Ilves ning viimasesse vahetusse läks liidrina Ilvese ankrunaine Eveli Saue ligi pooleminutilise eduga OK Võru Marianne Haugi ees.

Edasine võistlus esikohale kulgeski nende kahel vahel. Poolel rajal oli vahe oluliselt vähenenud, siis tegi Saue kaardilugemisvea ja jooksis valesse kontrollpunkti. Sellega andis ta Võru ankrunaisele piisava edumaa, mida Haug edukalt lõpuni hoidis. Tagantpoolt tõstsid oma võistkondi jõudsalt ettepoole JOKA ankrunaine Evely Kaasiku ja OK Kobrase ankrunaine Annika Rihma.

Kuna Saue oli rajal ületanud ühe ületamiseks keelatud piirde, siis tühistati Ilvese võistkonna tulemus ja medalikolmiku moodustasid seega OK Võru, JOKA ja OK Kobras.

Tulemused:

1. OK Võru (Eleri Hirv, Lauri Sild, Jaagup Truusalu, Marianne Haug) 1:04.48

2. JOKA (Sigrid Ruul, Juho Westerlund, Raiko Marrandi, Evely Kaasiku) 1:05.33

3. OK Kobras (Johanna Laanoja, Mihkel Järveoja, Martin Simpson, Annika Rihma) 1:06.43