Sergei Rjabõškin ja Margret Zimmermann üllatasid Kuressaares konkurente

Saaremaa ja Harju orienteerumisklubide ühise jõupingutuse tulemusena korraldatud võistlus oli põnev ja pealtvaatajasõbralik – toimuvast oli võimalik saada suurepärane ülevaade nii Kuressaare keskväljakul asuvas finišipaigas kui ka veebiülekande vahendusel arvutiekraanide ees. Esmakordselt orienteerumissprindiks kasutatud Kuressaare kesklinn osutus Uku-Laur Tali poolt kaardistatuna väga heaks sprindimaastikuks, nauditava rajameistritöö oli teinud Eduard Pukkonen.

Meeste ja naiste põhiklassis läksid tiitlikaitsjatena rajale viiel aastal järjest võitnud Evely Kaasiku (JOKA) ja varasem neljakordne Eesti meister sel distantsil Kenny Kivikas (OK Ilves). Kullapretendentide hulka võis lugeda ka tänavusel MM-il häid sprinditulemusi näidanud Ats Sõnajalga (Harju OK) ja Annika Rihmat (OK Kobras).

Naistest osutus selge eduga järgnevate ees parimaks Margret Zimmermann (OK Kape), kes läbis kogu raja ühtlaselt kiires tempos ja ei teinud ühtegi märkimisväärset viga. Kõigil konkurentidel tuli ette kas ebaõnnestunud teevalikuid või eksimusi teevalikute elluviimisel. Evely Kaasiku kaotas orienteerumisvea tõttu parimatele ligi pool minutit juba 2,5 km pikkuse raja avakolmandikul. Edasi suutis ta kiireimana küll vahet vähendada, kuid sellest ei piisanud enamaks kui kolmandaks kohaks. Annika Rihma kullavõimalused kadusid halva teevalikuga raja pikimal etapil, kuid muidu igati südika soorituse eest sai ta tasuks hõbemedali napi 1-sekundilise eduga Kaasiku ees.

Naiste esikolmik:

1. Margret Zimmermann (15.08)

2. Annika Rihma (15.22)

3. Evely Kaasiku (15.23)

Varem oma kollektsioonis sprindirajalt ühte hõbedat ja ühte pronksi omanud Margret Zimmermann: "Olen võidu üle üllatunud, ei olnud ma ju favoriitide hulgas. Tegin ladusa ja võimetekohase jooksu ning olen väga õnnelik, et seekord õnnestus kõik konkurendid alistada".

Meeste seas läks võistlust algfaasis juhtima Lauri Sild, kelle tulemus püsis kaua parimana kuni selle jooksis kahe sekundiga üle klubikaaslane Jaagup Truusalu (mõlemad OK Võru). Kulla ja hõbeda peale toimus äge sekundite duell Kenny Kivikase (OK Ilves) ja Sergei Rjabõškini (OK Peko) vahel. Suurema osa rajast napilt juhtinud Kenny Kivikas jäi lõpuks nelja sekundiga alla pisut aeglasema teevaliku tõttu raja lõpuosas.

Meeste esikolmik:

1. Sergei Rjabõškin (13.22)

2. Kenny Kivikas (13.26)

3. Jaagup Truusalu (14.02)

Eelmisel neljal aastal samal distantsil kaks pronksi ja kaks hõbedat võitnud Sergei Rjabõškin: "Andsin rajal endast parima ja olen oma esimese meistrikullaga väga rahul. Tegelikult tuli võit mulle väikese üllatusena, sest stardis oli täna palju tugevaid konkurente."