Galeriid | Viimsi võit aitas Meistrite liiga põhiturniirile Hammarby

D-alagrupi viimase vooru avakohtumises alistas Hammarby IFF 8:2 (4:0 Belfasti Sparta.

Kuna teisipäevases teises kohtumises alistas Viimsi Smsraha 4:3 (1:2) turniiri kahe võiduga alustanud Gentofte, siis pääseski edasi Hammarby meeskond, kellele Smsraha oli avavoorus 1:3 kaotanud.

Hammarby IFF, JB Futsal Gentofte ja Viimsi Smsraha kogusid kõik kuus punkti, kuid omavaheliste mängude väravate vahe oli rootslastel +1, taanlastel 0 ja eestlastel -1.

Kõik kolm mängu kaotanud Belfasti Sparta jäi alagrupis viimaseks.

"Kahju muidugi, et teist korda (kaks hooaega tagasi mängiti eelturniir Tallinnas -toim.) jäi meie edasipääs kodusel turniiril esimese mängu taha. Eks peame tuleviks sellest õppima. Õnneks saime kaks võitu, mis annab reitingusse väärt punkte ja need peaks andma meie klubile järgmisel korral Meistrite Liigasse pääsu korral senisest parema asetuse," ütles klubi pressiteenistuse vahendusel Viimsi Smsraha esindaja Andrei Golovin, kes oli tänulik kõikidele toetajatele ja vabatahtlikele, kes turniiri korraldamisse panustasid. "Plusspoolele võib lõppenud turniirilt kanda ka 11:1 võidu Belfasti üle, mis on Eesti klubide suurimaks võiduks saalijalgpalli Eurosarjas. Ja muidugi super oli see, kuidas publik meie mängudele kaasa elas."

Väga tänulik oli 1:3 kaotusseisust 4:3 võidu välja mänginud Viimsile (viik oleks viinud edasi taanlased) Rootsi klubi mängija Alan Arslan. "Ainuke miinus asja juures on see, et olen hääle ära karjunud," muigas rootslane, kes oli üks neist Hammarby mängijatest, kes tormiliselt Viimsile tribüünil kaasa elas ja mängu lõppedes "Viimsi, Viimsi" skandeerisid.