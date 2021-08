Viimsis selgub teisipäeval Meistrite liiga põhiturniirile pääseja

Laupäeval Viimsi kooli spordikeskuses alanud saalijalgpalli UEFA Meistrite liiga eelturniiril on teisipäeval kavas viimase vooru kohtumised. Võimaluse edasi pääsemiseks on säilitanud ka Eesti meister Viimsi Smsraha.

Eelturniiril osaleb 55-st Meistrite liigas meeskonnast 32, kes on jagatud kaheksasse neljaliikmelisse alagruppi. Igast alagrupist pääseb põhiturniirile võitja ja lisaks saab edasi ka parim teise koha meeskond.

Viimsis toimuvas D-alagrupis on enne viimast vooru kuue punktiga liider JB Futsal Gentofte (Taani), kolm punkti on kogunud Viimsi Smsraha ja Hammarby IF FF (Rootsi). Kahe esimese vooruga ei ole suutnud avada punktiarvet Sparta Belfast Futsal Club (Põhja-Iirimaa).

Viimases voorus kohtuvad kell 16 Hammarby IF FF ja Sparta Belfast Futsal Club ning kell 19.30 lähevad vastamisi Viimsi Smsraha ja JB Futsal Gentofte.

Edasipääsu osas on kõige paremas seisus mõistagi mõlemad senipeetud kohtumised ühe väravaga võitnud Gentofte, kes alistas Hammarby 6:5 ja Belfasti 3:2. Neile piisab kindlaks edasipääsuks ka viimase vooru viigist.

Avavoorus 1:3 Hammarbyle kaotanud Viimsi alistas teises voorus Belfasti klubi koguni 11:1. Juhul kui Hammarby peaks teisipäeval Belfasti võitma, siis vajaks Viimsi klubi viimases voorus taanlaste üle neljaväravalist võitu (kolmeväravaline võit sobiks Eesti klubile vaid skooride 8:5, 9:6 jne puhul, Eesti klubi kolmeväravaline võit vahemikus 3:0 kuni 7:4 viiks edasi Hammarby ning Rootsi klubi saaks alagrupi võidu ka siis, kui Viimsi alistaks Belfasti ühe või kahe väravaga).

Sel juhul koguks kolm meeskonda võrdselt kuus punkti ja hakatakse arvestama omavaheliste mängude väravate vahet, mis Hammarbyl on +1 (3:1 võit ja 5:6 kaotus) ning enne enne otsustavat mängu Belfastil +1 (6:5) ja Viimsil -2 (1:3).

Eesti klubi elu teeks lihtsamaks, kui Viimsisse Põhja-Iirimaa saalijalgpalliklubide esimest Meistrite liiga punkti jahtima tulnud Belfast suudaks viimases voorus Hammarbyt võita või nendega viigistada. Sel juhul piisaks Eesti klubile alagrupis esikoha saamiseks viimase mängu võidust ükskõik millise väravate vahega.

Arvestades kahe vooru järel tekkinud teiste alagruppide seise, siis D-alagrupis teise koha saanud meeskond tõenäoliselt edasi ei saa. Kui D-alagrupis saab teise koha meeskond koguda kõige rohkem kuus punkti, siis vähemalt kahes alagrupis kogub seniste mängude põhjal teise koha meeskond seitse punkti.

Kui seitsmes alagrupis lõpeb turniir teisipäeval, siis Bernis toimuvas B-alagrupis peetakse viimase vooru mängud kolmapäeval.

UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga eelturniiri kahe esimese vooru tulemused

A-alagrupp (Gevegelia, Makedoonia): KMF Projekt (Makedoonia) ja Luxol St. Andrews Futsal (Malta) 6, Cefn Druids Futsal Club (Wales) ja DSC Dolhins Ashdod (Iisrael) 0 punkti; Luxol St. Andrews - Cefn Druids 5:0, Dolhins Ashdod – KMF Projekt 0:6, Luxol St. Andrews - Dolhins Ashdod 8:0, KMF Projekt - Cefn Druids 8:1.

B-alagrupp (Bern, Šveits): CS Dinamo Plus (Makedoonia) 6 ja Futsal Minerva (Šveits) 6, FC Fiorentino 0 (San Marino) ja Varna City (Bulgaaria) 0 punkti; Dinamo Plus - Fiorentino 3:2, Minerva – Varna 4:0, Dinamo Plus – Varna 2:0, Minerva – Fiorentono 17:1.

C-alagrupp (Tirana, Albaania): Haladas VSE (Ungari) 6, Utleira Idrettslag (Norra) ja KF Tirana (Albaania) 3, FC Differdange 03 (Luksemburg) 0 punkti; Haladas – Utleira 5:1, Tirana – Differdange 4:2, Haladas – Differdange 4:3, Utleira – Tirana 4:2.

D-alagrupp (Viimsi): JB Futsal Gentofte (Taani) 6, Hammarby IF FF (Rootsi) ja Viimsi Smsraha 3, Sparta Belfast Futsal Club (Põhja-Iirimaa) 0 punkti; Gentofte – Sparta Belfast 3:2, Hammarby – Viimsi 3:1, Gentofte – Hammarby 6:5, Viimsi – Sparta Belfast 11:1.

E-alagrupp (Podgorica, Montenegro): KMF FON (Serbia) ja KMF Titograd (Montenegro) 6, MFC CIU (Gruusia) ja Blue Magic FC Dublin (Iirimaa) 0; KMF FON - Blue Magic FC Dublin 4:1, Titograd – CIU 2:0, KMF FON – CIU 3:0, Titograd – Blue Magic Dublin 3:0.

F-alagrupp (Salaspils, Läti): Araz Nacxivan (Aserbaidžaan) ja Kampuksen Dynamo (Soome) 4, FK Raba (Läti) 3, Europa FC (Gibraltar) 0; Araz – Europa 9:2, Kampuksen Dynamo – Raba 5:0, Kampuksen Dynamo – Araz 4:4, Raba – Europa 8:3.

G-alagrupp (Ateena, Kreeka): Doukas SAC (Kreeka) ja FC Diamant Linz (Austria) 4, FC Encamp (Andorra) 3, Apoel FC (Küpros) 0; Encamp – Apoel 2:1, Linz – Doukas 4:4, Doukas – Encamp 4:0, Linz – Apoel 7:6.

H-alagrupp (Sindelfingen, Saksamaa): TSV Weilimdorf (Saksamaa) ja FC Liqeni (Kosovo) 6, London Helvecia Futsal Club (Inglismaa) ja Tavsancali SK (Türgi) 0; Liqeni – Tavsancali 5:0, Weilimdorf - London Helvecia 9:7, Liqeni - London Helvecia 7:6, Weilimdorf – Tavsancali 8:1.

Teisipäevastest mängudest saab vaadata ka otsepilti.

16.00 Hammarby IF FF (Rootsi) - Sparta Belfast Futsal Club (Põhja-Iirimaa)

19.30 Viimsi Smsraha - JB Futsal Gentofte (Taani)