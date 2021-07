Saalijalgpalli Meistrite liiga eelturniir toimub Viimsis

Valitsevale Eesti meistrile Viimsi Smsrahale (UEFA saalijalgpalli klubide reitingus 38. koht) sõidavad külla JB Futsal Gentofte (Taani; reitingus 27. koht), Hammarby IF FF (Rootsi; 39.) ja Sparta Belfast Futsal Club (Põhja-Iirimaa, 52.).

Kokku mängib saalijalgpalli Meistrite liiga eelturniiril 32 meeskonda, kes on jagatud kaheksasse alagruppi. Teisele etapile pääseb üheksa meeskonda: iga alagrupi võitja ja parim teise koha meeskond.

Saalijalgpalli Meistrite liigas on 55 riigi 51 meeskonda (kahe meeskonnaga on esindatud Hispaania, Portugal (sh tiitlikaitsja Sporting CP), Venemaa ja Kasahstan) jagatud kahte tugevusgruppi, kusjuures mõlemast grupist on võimalik tõusta turniiri võitjaks.

A-tugevusgruppi kuulub 16 meeskonda, kes on põhiturniiril jagatud nelja alagruppi. Igast alagrupist pääseb eliitringi kolm paremat meeskonda. B-tugevusgruppi kuulub 39 meeskonda, kellest 32 alustavad mänge eelturniirilt. B-tugevusgrupi teisel etapil ehk põhiturniiril on 16 meeskonda jagatud nelja alagruppi ja iga alagrupi võitja pääseb eliitringi.

Eliitringis on 16 meeskonda jagatud nelja alagruppi ja iga alagrupi võitja pääseb finaalturniirile, mis toimub järgmise aasta kevadel.



Korra on saalijalgpalli Meistrite liiga eelturniir Eestis juba korraldatud. 2019. aasta 28.-31 augustini Tallinnas Kalevi spordihallis toimunud turniiri võõrustas samuti Viimsi Smsraha meeskond. Siis viigistati avavoorus 5:5 (2:2) Prantsusmaad esindanud Toulon Elite meeskonnaga, teises voorus alistati 7:2 (2:0) KF Tirana (Albaania) ja kolmandas voorus võideti 3:1 (2:0) Kampuksen Dynamo (Soome).

Eesti klubi sai etapil teise koha. Edasi pääses sama palju punkte, kuid paremat väravate vahet (+12 vs +7) omanud Toulon Elite. Prantslased suutsid avakohtumises Viimsi vastu viimase kahe minutiga lüüa kaks väravat ja viigistada seis 5:5, kusjuures viigivärava lõid külalised eelviimasel sekundil.

Eelmisel hooajal mängis Viimsi FC Smsraha Eurosarjas vaid ühe mängu ja Horvaatias peetud kohtumises kaotati 1:9 (0:6) MNK Olmissumile.