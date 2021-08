Ukrainale olümpiakulla toonud maadleja langes kodumaal rassismi ohvriks

Tokyo olümpiamängudel Ukrainale ainsa kuldmedali toonud Žan Belenjuk ütles, et langes olümpialt Ukrainasse naastes kodumaal rassistide solvangute alla.

30-aastane Žan Belenjuk on olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister maadluses, kellest sai esimene mustanahaline parlamendisaadik Ukrainas, kui ta 2019. aastal sinna valiti.

Nüüd teatas Belenjuk, et teda kõnetasid Ukrainas, kuhu ta oli just värskelt Tokyost naasnud, mõned tundmatud inimesed, kes hakkasid teda rassistlike väljenditega solvama ja mõnitama. Belenjuki jaoks oli see vahejuhtum ootamatu ning šhokeeriv ja ta kirjutas sellest ka Facebooki postituse. "Kui ma olen oma riigi jaoks ukrainlane, siis millised patriotismi kriteeriumid selles riigis eksisteerivad? Kuidas ometi saaks olümpiavõitja tunda ennast oma kodumaal ja kodulinnas turvaliselt?" kirjutas olümpiavõitja.

Belenjuki postitusele on sotsiaalmeedias reageerinud väga palju inimesi, kes kõik mehele toetust avaldavad. Ukraina politsei alustas juhtumi osas ka menetlust.