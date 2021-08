Kalev Vapper kodusest MM-ist: see on pidupäev!

Kokku on võistlustules tuhatkond purjetajat 104 jahi pardal 12 riigist, et võistelda kolmes klassis, kus kõigis selguvad maailmameistrid.

Kui eestlastest osalevaid jahte on võistlusel 34, siis 70 jahti tulevad Eestisse Itaaliast, Taanist, Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Hollandist, Poolast, Rumeeniast, Lätist, Leedust ja Venemaalt.

"See on pidupäev!" ütles Eesti Jahtklubide Liidu president ja ka ise purjetajana MM-il startiv Kalev Vapper intervjuus ERR-ile.

"Ma mäletan, et kui me 2014 tulime Fortega Kielis maailmameistriks, siis lõpetamisel sai pjedestaalil sõna võtta ja ma ütlesin, et nüüd teate, et eestlased oskavad purjetada, aga seda te ei tea, et eestlased oskavad ka hästi võistlusi korraldada."

"Aasta hiljem olidki Pärnus Euroopa meistrivõistlused, mida siiamaani mäletatakse kui üht paremini korraldatud avamerepurjetamise võistlust," meenutas Vapper. "Nüüd on siis maailmameistrivõistlused Tallinnas."

"See on tõeline pidupäev: 12 riiki, 104 jahti ja tuhatkond purjetajat. Nende seas on nii olümpiavõitjaid, medalimehi, maailmameistreid, väga edukaid purjetajaid paljudest riikidest."

"Loomulikult hoiame lippu kõrgel ja tahame, et eestlased hästi esineks," loodab alaliidu president. "Viimase kaheksa aasta jooksul on eestlased avamerepurjetamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt toonud koju 13 medalit. Ootused on väga kõrged."

Vapper soovib, et C-grupis oleks esikümnes üksjagu Eesti jahte. "B-grupis on ka olemas see võimalus, et saame medaleid. Võib-olla võidame, vaatame, kuidas läheb."

"Kõige selle võti on minu meelest selles, et meie igapäevane kodune purjetamine ehk kolmapäeva regatil osaleb 50-70 jahti ja konkurents on sama kõrge kui Euroopa meistrivõistlustel. See, et kogu aeg treenid, tagabki selle, et oled edukas rahvusvahelistel võistlustel."