Nurme: minu jaoks on täielik ime olla siin ja teha oma olümpia parim tulemus

"Mõtlesin, et koht TOP30 seas on ülikõva saavutus, aga 27. kohaga olen oma eesmärgi täitnud," rõõmustas Nurme Sapporos peetud maratoni järel. "Muidugi sisimas tahtsin veel enamat, aga see, mis lõpuks rajal välja tuli, oli isenägu. See oli omamoodi väljakutse."

"Alguses läksin hästi rahulikus tempos, mis oli igati õige otsus. Oli väike grupp, kellega sai koos joostud. Eeldasin, et need, kes minuga koos olid, tulevad hiljem kaasa ja jooksevad möödagi. Aga 15. kilomeetri peal vaatasin, et mehed lasevad aeglast tempot edasi. See tähendas seda, et alates 15. kilomeetrist töötasin üksinda, omas tempos möödusin meestest. Vahepeal tuli Kanada mees mulle selg ees vastu, temaga sai kümmekond kilomeetrit koos joostud," kirjeldas Nurme maratoni kulgu. "Probleemid tekkisid 27. kilomeetirl, mil vedelik ei tahtnud enam omaks võtta. Oksendasin seda välja. Iga kord kui lonksu võtsin, tuli see tagasi koos maksapistetega. Õnneks suutsin rahulikuks jääda ja selle ära kannatada kõigi nende väljakutsete keskel."

"35. kilomeetril oli jalg suhteliselt pehme, aga jõudu nii palju oli, et meestest mööduda. Mul on hea meel, et viimastel kilomeetritel möödusin mõnedest meestest, kes on ju minust kolm-neli minutit kiiremad mehed," lisas ta. "Olla olümpiamängudel 27. on minu jaoks suur saavutus."

Kohaliku aja järgi kell 7 alanud maratoni alguses oli ilm pilvine ja sooja 27 kraadi, lisaks oli aga keerutav tuul. "Tuul oli pigem raskem asjaolu, sest see oli päris tugev. Kohati oli päikest ka, kui päike välja tuli, siis oli nagu kuul pähe," tunnistas Nurme. "27-28 kraadi, õhuniiskus 70-80 protsenti. Selge see, et need olid rasked ilmastikutingimused. Selline tunne, nagu jookseks Eestis jaheda ilmaga kilejopega. See polnud lihtne, aga minu jaoks oli see talutav, sest olin selleks treeninud. Eesti kuum suvi aitas minu jaoks kaasa. Ainuke takistav asjaolu oli vedelikuprobleemid, aga seegi võib olla ilmast sõltuv."

"Kokkuvõttes on minu jaoks täielik ime olla siin, olla edukalt finišis, teha oma olümpia parim etteaste," sõnas Nurme. "MM-il olin vist 26., seega suhteliselt samasse auku tulemus. See on olnud paljude asjade kokkulangemine – kõva meeskonnatöö, head treenerid, sponsorid, kellega olen koostööd teinud; aastaid panustanud pere, kes on seda kõike kaasa teinud. See on olnud täielik ime, et tervena siia välja jõudsime. Olen tänulik ja loodan, et nüüd saab ka natuke puhata."

Nurme sõnul plaanib ta veel maratonijooksuga jätkata. "Olen täna 35 aastat vana ja oma elu parimas vormis. Olen mõelnud, et kui juba nii kaugele olen jõudnud, siis tahaks selle lõpu ikka ära näha. Mis tähendab olla näiteks 40-aastane jooksja. Siis on ka midagi teistele edasi anda," arutles ta ning lisas, et ilmselt on ta ka 2024. aasta Pariisi olümpial stardis. "Ma ei taha ühtegi olümpiat üle tähtsustada, sest see ongi kõva meediaüritus. Muidugi tahaksin olla olümpial edukas, eestlastele läheb see korda. Samas tuleb vahepeal teisigi ägedaid üritusi, kas või EM või MM."