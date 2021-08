Eesti maratoonarid on Tokyo olümpiamängude raskeks katsumuseks valmis

Jaapanis varemgi jooksmas käinud Fosti tunneb ennast stardi eel enesekindlalt ja on rahul juba sellega, et tal õnnestus tihedas konkurentsis olümpiale pääseda. "Märgiline on juba see, et Jaapanis on maraton väga suurte traditsioonidega. Maraton on Jaapanis käsipalli kõrval populaarsuselt teine ala. Maratonile oli väga keeruline peale saada. See kadalipp, et siia saada, oli kõigi jooksjate jaoks väga tugev. Konkurents maratonis on tõusnud, seega mul on au selles seltskonnas olla," ütles Fosti.

"Olen Jaapanis käinud kolm korda jooksmas. Need viimased kaks korda siis Gifu poolmaratonil ja see elamus oli väga äge. Rahvas elab kaasa nagu oleks mõnel korralikul jalgpallivõistlusel," lisas Fosti.

Seevastu Tiidrek Nurme saab olümpiamängudel oma esimese Jaapanis võistlemise kogemuse. Ta loodab teha väga hea maratoni ja ideaalis jõuda 20 parema hulga, kuid on valmis ka hullemaks.

"Rio puhul ma pean ikkagi ütlema, et ma olin seal ikka täiesti algaja. See oli minu jaoks tol hetkel kolmas maraton ja alles teine, mis õnnestus. Mul oli täiesti olematu teadmine, mis tähendab joomine ja kõik need enesetunded, mis distantsi osas ja kui palju peaks tempot hoidma või juurde panema või kas üldse," ütles Nurme.

"Praegune pilt on hoopis erinev. Nüüd ma tean täpselt, mis spordijooki ma joon, kuidas ma peaksin kuuma ilma korral oma keha jahutama. Lisaks ma tean, mis tunne peaks olema 30. kilomeetril või poolmaratonil. Selleks, et ma suudaksin selle tempoga lõpuni joosta. Lisaks ma usun, et ma olen ka vaimselt tugevam ja suudan rohkem kannatada viimasel seitsmel kilomeetril," arutles Nurme selle üle, mis on vahepealsete aastate jooksul muutunud.

"Siiski ma pean tulema tagasi selle juurde, et kõike võib juhtuda. Ma võin siin hüüda ja hõisata, rääkida oma heast vormist. See, mis tegelikult lõpuks saama hakkab, see võib lõppeda ka väga inetult, sest me ei saa alahinnata neid tingimusi, mis siin on. Minu keha ei ole ülim, võib juhtuda ka kõige halvem stsenaarium – kuumarabandus või dehüdratsioon. Võib-olla viiakse mind sealt kanderaamil minema," rääkis Nurme.

"Mul on väga palju häid teadmisi, kuidas selle kliimaga ja seltskonnaga toime tulla, aga siiski lõpuks jääb see minu jaoks jumala kätte. See kõik ei sõltu minust endast," võttis Nurme stardieelsed mõtted kokku.