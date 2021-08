Nurme: olen suurepärases vormis

"Ma olen suurepärases vormis. Mul on rohkem kogemust kui Rios. See peaks olema 13. maraton, mida ma jooksen. Kui me räägime Riost, siis ma olin alles algaja. Lisaks olen ma kõvasti ka kuumuses treeninud, sest viimased kuus nädalat Tartus on olnud ligilähedane temperatuur ja õhuniiskus nagu meil saab olema Sapporos," ütles Nurme ERR-ile antud intervjuus.

"Ma arvan, et ma olen valmis päris korralikuks lahinguks. Kindlasti see lõppkoht ei rahulda mind, kui ma peaksin 60. kohale tulema. Meid on 108 jooksjat ja ma usun, et ma olen kindlasti võimeline palju paremaks. Eks lõpuks näeme, mis saab," lisas Nurme.

Viimane maratonikogemus on Nurmel eelmisest aastast, kui ta jooksis Taipeis ajaks 2:16.11. Eelmise aasta veebruaris jooksis Nurme isiklikuks rekordiks 2:10.02. "Kui ma räägin ajalisest tulemusest, siis Tokyo ei saa kindlasti olema ideaaltingimustes joostud maraton. Kuna see õhuniiskus ja temperatuur on nii kõrge. Siiski ma usun, et siin on võimalik küllaltki kiiresti joosta, sest see raja trajektoor ei ole väga raske. Lisaks on korraldajad ka vaeva näinud selleks, et me saaksime oma keha natukene jahutada," arvas Nurme.

"Kui ma sporditeadusest hakkan rääkima siis peab ütlema, et mina pean oma hetke vormile sisse arvutama seda tempo langust, mis kuumaga kaasneb. Ma usun, et see ei ole kindlasti mu isikliku rekordi ilm ja keskkond, kus seda teha. . Siiski ma usun, et ma olen võimeline jooksma sinna 2:13 lähedale. Kui ma juba sinna jooksen ja me vaatame olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste ajalugu, siis see võib tähendada kohta 20 hulgas, mis võiks olla ka minu väike unistus. Usun, et seda ma lähengi taga ajama, ütles Nurme.

Nurme hindab aga võimalust üldse olümpial joosta väga kõrgelt, sest viimased aastad on olnud keerukad, kasvõi seetõttu, et olümpia aasta võrra edasi lükkus. "Lõpuks see, et ma olen siia üldse saanud – see on täielik ime! See kadalipp, mille sportlane on pidanud läbi tegema, see aasta edasi lükatud olümpiamängud, koroona, ette-taha testimine. Ja reaalselt ma ei tea, kas ma sinna starti jõuangi, sest mind testitakse. Kui selgub, et ma olen koroonas, siis pakin koti koju. Lõpuks neid tingimusi, mis peavad kokku langema, et ma selle ideaalse tulemuse ära teeksin, on nii palju. Ma loodan, et ma suudan need nädal aega niimoodi üle elada, et ma stardin ja olen jätkuvalt suurepärases vormis," arutles Nurme.