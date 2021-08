Fosti ja Nurme füsioterapeut: põhiline, et üle ei mõtle

Pühapäeval stardivad Tokyo olümpiamängude viimase võistluspäeval maratoonarid Roman Fosti ja Tiidrek Nurme. Meeste füsioterapeut Peeter Nigol usub, et kõik vajalik töö on tehtud ja mehed on pingutuseks Tokyo kuumuses igati valmis.

Missuguses seisus on Tiidrek Nurme ja Roman Fosti jalad ja kogu keha?

"Kui kiired nad on, seda saame pühapäeval teada. Valmis nad on. Kõik töö on tehtud, mis planeeritud oli. Treeningud on läinud plaanipäraselt. Olud ei ole lihtsad olnud. Kliima ja ilmad – ma arvan, et sealt on parim võetud ja hetkel ei ole muret sellega, et midagi kusagilt kinni jookseb," ütles Nigol ERR-ile antud intervjuus.

Millele veel spetsiifiliselt rõhku panete, et organism seda kuumust enam kui kahe tunni jooksul kannataks?

"Jääkäterätikud, jäävestid, jääpudelid ja kõik sellised vidinad. Eks see Eestimaa suvi aitas. Roman tuli Keeniast, samuti päikese alt. Ettevalmistused selleks päevaks on olnud täiesti korralikud. Midagi teha ei ole, kõik lähevad joonele võrdsete oludega. Peab võitlema," arutles Nigol.

Mis kogemus ütleb, meie meestel on seda maratoni jooksmise oskust juba üksjagu ka kuumas ilmas, kas kogemustepagas saab väga palju ka mängima Tokyo olümpiamaratonil?

"Jah, see võiks ju kaasa aidata. Kuigi laupäeval sai Tokyos ameerika tütarlaps pronksmedali. Tal oli elu teine maraton. On erinevaid näiteid. Kogemus on suur asi, põhiline, et üle ka ei mõtle – et eriline hetk ja see kordub peas. Selleks ongi siin vaja natuke õlale patsutada ja mõni nali visata. Muidu, kõik siin pundis nädal aega, ühed samad näod. Samamoodi staadionil kõik piiluvad, mida keegi teeb. See hakkab kõik lõpuks kuhugi kuklasse, ajudele," rääkis Nigol.

Tokyo tänavatel Fosti ja Nurme treenida ei saanud. Teid viidi spetsiifilisse treeningpaika?

"See on Sapporo taliolümpiamängude ava- ja lõputseremoonia staadion, kus olid kiiruisutamis võistlused ja seal ümber ovaali siis tiirutavad. Alla kilomeetri on ring, nii see seal käib," ütles Nigol.

Terve selle nädala jooksid mehed seda ringi?

"Seal oli kaks varianti - otse läbi joosta ja pool ringi teha või teha terve ring, kus on väike tõus ka. Seal need käijad ja maratonijooksjad siis nädal aega möllasid," rääkis Nigol.

Pühapäeval saame näha, kuidas väikese ringi läbimine suurel ringil mõjub?

"Jah, nii saab olema."