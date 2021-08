Maratoonarite treener: ajad ei ole homme tähtsad, tähtsad on kohad

Sapporo meestemaratonini on jäänud nüüd juba ainult loetud tunnid. Toomas Tarm, üks meie tiimi treeneritest on kindlasti juba kõik pannud, et kui palju mehi meie maratoonareid jootma läheb, missugusee taktika meie mehed on valinud, kuidas valmis olete Toomas?

"Jaa, me need plaanid oleme paika pannud oma viieliikmelise tiimiga. Lisaks siis kahele mehele on meil siin kolmeliikmeline toetustiim. Homme oleme joogipunktides, täna tegime väikese koosoleku, eile tegime suurema koosoleku. Mina usun küll, et kõik, mis saab olla, on praegu valmis. Mehed on valmis, see on kõige tähtsam ja meie oleme ka valmis," ütles Tarm enesekindlalt.

Kuidas see naiste tänane maraton näitas, et missuguseid aegu meie mehed võivad homme välja joosta?

"Kõigepealt alustame sellest, et ajad ei ole homme tähtsad, tähtsad on kohad. Aga kui me natukene vaatame tänast jooksu ja prognoosime, siis võib arvata, et isiklikust selline viis minutit nõrgem tulemus ehk siis meie meeste puhul sinna 2.15 kanti võiks olla selliste tingimustega joostav. Enam-vähem selle plaaniga ka mehed rajale lähevad ja ma usun, et see tagab päris korraliku lõppkoha," selgitas treener.

See on suurepärane, see näitab, et selle nädala jooksul, mil te meestega olete siin karantiinimullis pidanud olema väikesel maaalal, on kõigil ikkagi motivatsioon jätkuvalt väga kõva.

"Jah, mehed ise väidavad, et see on parem variant kui olümpiakülas olla. Meie siin toetustiimina oleksime seda melu võib-olla natukene rohkem tahtnud, aga meestel oli siin rahulik olla. Mõned päevad olid siin tõsiselt palavad. Ilmaprognoos ka täna on näha, et on tuul ja on läinud natukene jahedamaks. Päris palju sõltub päikesest, kui päikest ei ole, siis ma arvan, et ei ole väga hullud tingimused, et piisava joomise ja piisava jahutamisega saavad mehed ilusti hakkama," sõnas Tarm.

Kuidas sa seda rajaprofiili hindad? Naiste maraton näitas, et on publikut ka kes ergutab ja iseenesest trass ei ole väga keeruline.

"Jah, publik on tähtis. Homme on start ka tunnivõrra hiljem. Ma usun, et publikut saab olema veel rohkem pühapäevasel päeval. See on tore et neid on raja äärde lastud ja see on jooksjatele päris oluline. Rajaprofiil on pigem kerge, et on küll esimesel kümnel kilomeetril natuke tõusumeetreid, aga naised siin ka ütlesid, et see ei olnud väga tuntav tõus. Võib öelda, et rada on sile," selgitas Tarm rajaprofiili.

Tiim ja mehed on stardiks valmis?

"Oleme valmis!"