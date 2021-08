Fosti maratoni eel: arvan, et ajad saavad olema kiiremad

"Keha veel harjub selle kuumusega ja mul on veel nädal aega aega harjuda. Nädala pärast loodan öelda, et sain selle kuumusega hästi hakkama," kommenteeris Fosti kuuma ilma, mille tõttu koliti maraton Tokyost põhjapoole Sapporosse.

Enne olümpiat tegi 38-aastane Fosti läbi põhjaliku treeninglaagri, millest taastub tänaseni.

"Kuna olin viis nädalat kõrgmäestikus ja kõrgmäestikus treenida on ikkagi suhteliselt raske, kuna seal on raskem õhk ja palju üles alla jooksmist, siis treeningud olid raske. Praegu on selline aeg, kus puhkan nendest treeningutest ja tegelen jalgade seisundi paremaks saamisega ja samamoodi vaimse poole värskemaks ja tugevamaks saamisega. Üldiselt on tervis korras olnud," rääkis maratonijooksja.

Olümpiamaratoni aegasid ennustades rõhutab Fosti, et neid saavad mõjutama tolle päeva ilmastikuolud.

"Ma ei tea, kuidas nädala pärast õhuniiskus saab olema. Õhuniiskus mängib kõige suuremat rolli. Praegu on õhuniiskus langenud ja neil päevil, mil olen hommikul jooksnud, ei ole sellist tapvat kuumust olnud, nagu oli näiteks 2015. aasta MM-il või 2019. aastal Dohas."

"Arvan, et ajad saavad olema kiiremad ja selleks, et joosta esimese poole sisse, tuleb joosta 2:15 juurde. Tuleb selleks päevaks vaim seada niimoodi, et ei annaks alla, pürgiks lõpuni ja teeks ühe ilusa jooksu," lisas Fosti, kelle parimaks tiitlivõistluste ajaks on 2014. aasta EM-il Zürichis kirja läinud 2:17.54.