Vastuoluline tõstja Laurel Hubbard lõpetab sportlaskarjääri

Intervjuus BBC-le teatas Hubbard, et peamine lõpetamise põhjus on vanus. 43-aastane sportlane leidis, et on aeg keskenduda elus teistele asjadele kui tippsport.

Hubbard sõnas, et transsooliste sportlaste võistlemine vajab põhjalikku süsteemi, mida veel pole. Samuti tänas ta Rahvusvahelist Olümpiakomiteed (ROK), kes andis naisele loa mängudel võistelda.

"ROK-il oli julgust ja moraalset vastutust näidata sporti kui midagi, mis on kõikidele inimestele mõeldud. Ma olen selle eest lõputult tänulik," ütles ta.

Samuti rääkis 43-aastane tõstja, et pigem ei sooviks ta teistele sportlik eeskuju olla. Ta on lootusrikas transsoolistele sportlastele rajatava tee üle, millega naine algust tegi.

"Ma loodan, et mind vaadates leiavad inimesed julguse näha kõiki võimalusi, mis maailmal pakkuda on. Need ei pea tingimata spordiga seotud olema. Alati on võimalusi elada elu iseendana," võttis Hubbard teema kokku.