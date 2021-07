Jefimova: mul oli ikka närv väga suur

"Kohe kui ära ujusin ja nägin kohta ja aega, sain aru, et ei tulnud päris nii, nagu ma tahtsin ja mis ma olin plaaninud. Aga midagi pole teha, see on mu esimene olümpia ja ma olen üldse õnnelik, et sain poolfinaali. See oli juba minu jaoks eesmärk," ütles Jefimova.

Viimati suutis Eesti naisujuja olümpial nii kõrgele kohale tulla 21 aastat tagasi, kui Jana Kolukanova saavutas 50 meetri vabaltujumises 16. koha. "Nime olen kuulnud," muigas Jefimova. "Ei saa praegu väga kurb ka olla, mul on veel 200 meetrit ees. See ajas ikka natuke närvi mind, et see on olümpia poolfinaal."

"Eile õhtul ma kindlasti ei ujunud oma maksimumi, mul oli päris mitu viga, mida lootsin hommikul parandada. Aga kuna närv oli nii suur, tegin liiga palju tõmbeid ja lihtsalt tõmbasin tühja. Ei õnnestunud parandada," lisas ta.

Tokyos võistleb Jefimova veel 200 meetri rinnuliujumises. "See ei ole mul just kõige tugevam ala. Lähen lihtsalt nautima!" lubas Jefimova. "Kuna nii suur närv oli juba sees, siis ma loodan väga, et ma ei muretse enam."