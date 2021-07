Treener Jefimova 16. kohast: praegu oleme mõlemad veidi pettunud

"Eks see hetkeemotsioon meil mõlemal on selline kahetine," tunnistas Jefimova treener Henry Hein ERR-ile. "Tegelikult põhieesmärk sai täidetud – olümpial poolfinaali. Hommikuses ujumises oli esimest korda näha, et see närv jõudis temani, ta tegi paar viga, mida ta tavaliselt pole teinud. Alustas liiga suure tõmmete arvuga, siis juba oli näha, et natuke liiga tahtis panema minna."

"Seda enam, et ajad, mis finaali viisid, on kindlasti talle praegu tehtavad. Selles mõttes oleme hetkel veidi pettunud," lisas ta. "Aga eks homme-ülehomme on juba kõik korras."

Jefimova ütles juba pärast eelujumist, kus ta sai kirja aja 1.06,79, et talle hommikused ujumised veel väga ei istu. "Ise arvasime, et tõenäoliselt teistele sportlastele on veidi raskem. Kuna Eneli on veel nii noor ja tal seda lihast nii palju ei ole, siis ta taastub kiiremini," rääkis Hein. "Ta on harjunud, et läheb starti, hüppab vette ja ujub, aga siin oli ta esimesel rajal ja teda tutvustati kohe alguses ja tal jäi umbes neli minutit seista, kuni teised tulid ja selle ajaga see närv läks liiga suureks. Tõenäoliselt jõudis peas juba mitu korda ära ujuda."

2000. aastal sai Jana Kolukanova Sydney olümpial 50 m vabaltujumises 16. koha ja sama tulemust suutis Jefimova nüüd korrata. "Kui niimoodi hakata mõtlema, oli see ikka päris ammu! Mina veel isegi veidi mäletan seda aega, Enelit polnud veel olemaski ja Kregorgi (Zirk – toim) oli alles paariaastane. Selles mõttes päris uskumatu!" tõdes Hein.

Tokyos võistleb Jefimova veel 200 m rinnuliujumises. "Seda ta saab eriti pingevabalt minna, seal on ta ülesandmise aegade põhjal pigem tagapool. Kõik, mis seal tuleb, on juba boonus," hindas Hein. "Ma ei usu, et tal seal väga mingit närvi on."