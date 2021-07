Tokyo olümpial mängitakse pealtvaatajate puudumisel kõlaritest publiku heli

Rahvusvahelise Olümpiakonitee president Thomas Bach sõnas, et nii üritatakse staadionil atmosfääri luua. "Tahtsime leevendada Jaapani võimude otsust enamikesse kohtadesse pealtvaatajaid mitte lubada. Me ei taha, et sportlased staadionil end üksikult tunneksid. Tahame neile näidata, et paljud inimesed on nendega ja toetavad neid," sõnas Bach, kelle sõnul võetakse heli eelmistelt olümpiamängudelt.

Staadionil näidatakse ka ekraanidel, kui paljud inimesed igast riigist mänge vaatavad ja fännid saavad "virtuaalselt plaksutada", et oma toetust näidata. Fännidelt oodatakse ka kuni kuue sekundi pikkuseid videoid endast, mis kuvatakse suurtele ekraanidele. "Kõik märgid näitavad, et need on kõige vaadatumad olümpiamängud ajaloos. Miljardid inimesed üle maailma imetlevad sportlasi, aga ka jaapanlasi selle eest, mida nad on saavutanud," ütles Bach.