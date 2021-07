Olümpia avatseremooniale pääseb lisaks osalejatele ligi tuhat inimest

Kasumigaokas asuvale Jaapani rahvusstaadionile lubatakse lisaks avatseremoonial osalevatele sportlastele ja esinejatele veel 950 inimest, kelle sekka kuuluvad korraldajad ja ajakirjanikud, teatas Tokyo OM-i korralduskomitee liige Hidemasa Nakamura neljapäeval.

Nakamura lisas neljapäevasel pressikonverentsil, et koroonaviiruse täielik kõrvaldamine mängudelt on äärmiselt keeruline, mistõttu on tähtis uutele juhtumitele võimalikult kiiresti jälile jõuda.

Tokyo OM-il on tuvastatud 87 koroonapositiivset sportlast. Avatseremoonia algab reedel Eesti aja järgi kell 14.