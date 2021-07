Benfica nimetas endise mängija uue presidendina ametisse

Klubi teatas, et 49-aastane Rui Costa, kes oli eelnevalt Portugali populaarseima klubi asepresident, astub viivitamatult uue presidendina ametisse. "See ametisse nimetus sai Benfica juhatuse liikmete ükshäälse toetuse," teatas klubi.

Costa liitus Benfica klubiga viieaastaselt ning veetis ligi 13 aastat klubi noortesüsteemis ning 1990. aastal saatis Benfica noormängija laenulepinguga klubisse Fafe. Laenu lõppedes mängis Costa Portugali U-21 koondise eest ning realiseeris võitva penalti, mis viis koondise MM-tiitlini. Järgnevatel hooaegadel sai temast üks Benfica põhipanustajaid ning 1994. aastal müüs klubi suure summa eest mängija Fiorentinasse.

Costa mängis Fiorentinas edukalt seitse hooaega ning lõi 215 mängus 38 väravat, misjärel liikus ta edasi AC Milani. Ühtlasi sai Portugali keskväljamehest ajaloo kalleim mängija (ligi 44 miljonit eurot). Costa naases karjääri lõpus kaheks aastaks Benficasse.

Portugali riigiprokuratuur teatas kolmapäeval avalduses nimesid nimetamata, et üks Portugali spordiklubi juht ja veel kolm inimest peeti kahtlaste tehingute tõttu kinni. Tehingute väärtus küündis enam kui 100 miljoni euroni ja skeemitamine põhjustas nii riigile kui paljudele ettevõtetele suurt kahju.

Benfica klubi kinnitas, et prokuratuuri avalduses nimetatud spordiklubi juht on nende boss Vieira, kes on juba politsei poolt üle kuulatud. Klubi lisas, et kuigi klubi ise otseselt uurimise all polnud, tegid nad uurimisorganitega koostööd.