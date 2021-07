Lissaboni Benfica president peeti maksupettuse ja rahapesu kahtlusega kinni

Riigiprokuratuur teatas oma ametlikus avalduses nimesid nimetamata, et üks Portugali spordiklubi juht ja veel kolm inimest peeti kahtlaste tehingute tõttu kinni. Tehingute väärtus küündis enam kui 100 miljoni euroni ja skeemitamine põhjustas nii riigile kui paljudele ettevõtetele suurt kahju.

Benfica klubi kinnitas, et prokuratuuri avalduses nimetatud spordiklubi juht on nende boss Vieira, kes on juba politsei poolt üle kuulatud. Klubi lisas, et kuigi klubi ise otseselt uurimise all polnud, tegid nad uurimisorganitega koostööd.

Prokuratuur väitis, et alates 2014. aastast on süüalune grupeering süsteemselt toime pannud mitmeid rikkumisi, sealhulgas pettusi, rahapesu ja dokumentide võltsimisi, ning lisas, et arreteeritud kodanikud astuvad neljapäeval kohtu ette.

Portugali avalik-õiguslik ringhääling RTP ja teised kohalikud meediaväljaanded teatasid, et kinni peeti ka Vieira äripartner Jose Antonio dos Santos. Antonio dos Santos on Benefica jalgpallimeeskonda haldava börsiettevõtte Benfica SAD suurim füüsiline aktsionär.