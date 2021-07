Olesk teeb kodusel Euroopa karikaetapil viimase OM-i eelse võistluse

Võistlustules on laskurid Aserbaidžaanist, Itaaliast, Colombiast, Leedust, Lätist, Norrast, Prantsusmaalt, Soomest ja Eestist. Oma viimase võistluse enne Tokyo olümpiamänge teeb Peeter Olesk.

8.-9. juulil on võistluskavas olümpiakiirlaskmise harjutus Peeter Oleski kauaaegse treeneri Ranno Krusta 1. mälestusvõistluste raames. Ranno Krusta mälestusvõistlustel on konkurentsis neli Tokyo olümpiamängudele kvalifitseerunud sportlast: Peeter Olesk Eestist, Ruslan Lunev Aserbaidžaanist, Riccardo Mazzetti Itaaliast ja Colombia laskur Bernardo Julian Tobar Prado. Finaalide algus on neljapäeval kell 15.15 ja reedel kell 14.15.

Laupäeval on kavas Euroopa karikavõistluste raames toimuv täiskaliibrilise püstoli harjutus, milles Olesk võitis Euroopa meistritiitli. Selles harjutuses on võistlustules kolmel viimasel aastal Eestis toimunud Euroopa karikavõistluste etapi võitjad: 2018. aastal esikoha saanud Ruslan Lunev, tunamullune võitja Kevin Chapon Prantsusmaalt ning eelmisel aastal esikoha võitnud Olesk.

Pühapäeval on kavas standardpüstoli harjutus. Eelmisel aastal võitis Olesk Männiku Euroopa karikaetapil esikoha nii täiskaliibrilise püstoli harjutuses kui standardpüstoli harjutuses.