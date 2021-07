Põhjala kettagolfi maraton toob Jõulumäele üle 300 huvilise

Maratoni peakohtuniku ja Eesti Discgolfi Liidu juhatuse liikme Rainer Lipandi sõnul on korraldavad nad maratoni Eestis teist aastat järjest. "Discgolf kogub Eestis üha enam huvilisi, eriti aitas kaasa koroona, sest see oli üks vähestest aladest, mida sai distantsi hoides mängida," märkis Lipand. Maraton on tema sõnul hea viis veeta päev sõpradega, maandada vabas looduses stressi ja panna end proovile.

Lipandi sõnul pakub Jõulumäe mängijatele palju vaheldust. "Jõulumäe park on väga mitmekesine, siin saab teha selliseid viskeid, mida mujal pole võimalik proovida," rääkis Lipand. Jõulumäel on korraldatud mitmeid Eesti suurvõistlusi ja ka sel aastal toimuvad seal Baltimaade Meistrivõistlused. Mängijatele on avatud kaks väga kvaliteetset 18 korviga võistlusrada ja algajatele üks üheksa korviga rada. Põhjala maratoni ajaks seotakse Jõulumäe metsades ja mägedel asuvad kettagolfirajad üheks suureks rajaks, kus visatakse kokku 100 korvi. Eesmärk on toimetada ketas korvi võimalikult väheste visetega.

Lipandi sõnul on Põhjala Jõulumäe maraton on hea treening Eesti Harrastajate Meistrivõistlusteks, mis toimuvad kaks nädalat hiljem Hiiumaal.



Eestis on kettagolfi harrastajaid hinnanguliselt 40 000 ning Eestis on ligi 200 kettagolfi rada, millest suurem osa on harrastajatele kasutamiseks tasuta.

Põhjala maraton - Jõulumäe 100 toimub neljapäeval, 4. juulil kell 9 Jõulumäe kettagolfi pargis. Põhjala maratoni korraldab MTÜ Keila Mets.

Põhjala maratoni nimisponsor Põhjala Pruulikoda asutati 2011. aastal nelja Eesti õllesõbra ja kodupruulija poolt. Põhjala pruulib oma tugevamaitselisi õllesid Noblessneri sadamalinnakus, kus lisaks Põhjamaade moodsaimale tootmisele asub ka Eesti suurima käsitööõllede valikuga õllerestoran Põhjala Tap Room.