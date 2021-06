De Bruyne valiti teist korda järjest aasta mängijaks

City poolkaitsja lõi kuus väravat ja andis 12 väravasöötu, millega aitas klubil võita nende kolmanda tiitli viimase nelja aasta jooksul. Lisaks võitis ta Cityga liigakarika ning jõudis ka Meistrite Liigas finaali.

29- aastane belglane on alles kolmas mängija, kes selle auhinna on kahel korral järjest võitnud. Varasemalt on sellise saavutusega hakkama saanud Thierry Henry ja Cristiano Ronaldo.

Hiljuti murdis De Bruyne Meistrite Liiga finaalis ninaluu, kuid sellest hoolimata kuulub ta EM-finaalturniiril Belgia koondisesse. Belgia peab oma esimese mängu 12. juunil Venemaa vastu.