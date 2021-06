De Bruyne on vigastusest paranenud ja saab taas Belgiat aidata

29-aastane Manchester City poolkaitsja vigastas Meistrite liiga finaalis silmakoobast ja nina ning käis nende vigastuste tõttu ka väikesel operatsioonil. Belgia peatreener Roberto Martinez võidukas avamängus Venemaa vastu De Bruynet kasutada ei saanud, aga Taani vastu on mees tagasi.

"Ta on arstide poolt terveks kuulutatud ja tal on roheline tuli, et osaleda mängusituatsioonides. Nüüd on küsimus selles, et kui kaua Kevin mängida suudab ja kuidas me saame kasutada neid kahte mängu, mis meil viie päeva jooksul on, et teda uuesti tippvormi saada," kinnitas Martinez belglase paranemist.

Belgia kuulub EM-finaalturniiril B-alagruppi ja avavoorus alistati Venemaa 3:0 skooriga. Neljapäeval kohtub Belgia Taaniga.