De Bruyne murdis ninaluu ja EM-il osalemine on lahtine

De Bruyne põrkas teise poolaja alguses kokku Chelsea keskkaitsja Antonio Rüdigeriga. 29-aastane belglane lebas tükk aega murul, enne kui ta väljakult lahkus ja välja vahetati. Haiglas tehtud uuringute järel selgus, et De Bruynel tuvastati murtud ninaluu ja mõra silmakoopas. "Tunnen end praegu normaalselt," kirjutas City mängija Twitteris. "Olen veel eilse pärast muidugi pettunud, aga me tuleme tagasi."

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back