Man City täht pikendas klubiga lepingut

"Ma ei saaks olla õnnelikum," sõnas De Bruyne klubi pressiteate vahendusel. "Olen end pärast Cityga liitumist tundnud kui kodus. Armastan fänne, mu perekond on Manchesteriga kohanenud ja mu enda mäng on väga hästi arenenud."

De Bruyne on City eest väljakul käinud 255 mängus, selle ajaga on ta löönud 65 väravat ja andnud 105 resultatiivset söötu. Belglane on klubiga kroonitud kahekordseks Inglismaa meistriks, mullu nimetati ta Premier League'i aasta mängijaks.