Itaalia andis EM-i eel tormihoiatuse, Hispaania ja Portugal viigistasid

11. juunil EM-i avamängus Türgiga kohtuv Itaalia läks Bolognas vastamisi D-alagruppi kuuluva Tšehhiga ja võttis suurepärase mängu toel 4:0 võidu. Esimesel poolajal sahistasid tšehhide võrku Ciro Immobile ja Nicolo Barella, teise poolaja keskel Lorenzo Insigne ning Domenico Berardi.

Itaalia on Roberto Mancini käe all finaalturniiri eel võimsas hoos: kaotuseta on püsitud 27 järjestikuses mängus, viimased kaheksa matši on võidetud väravate vahega 24:0.

Hispaania võõrustas reedel Madridi Atletico kodustaadionil valitsevat Euroopa meistrit Portugali ning leppis nendega väravateta viiki, koos portugallastega F-alagruppi kuuluv Ungari oli 1:0 üle Küprosest. Suurvõistluste debütant Põhja-Makedoonia alistas 4:0 Kasahstani.